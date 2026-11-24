Индонезийский остров Бали уходит под воду. Остров накрыли мощные ливни и, как следствие, наводнения и оползни. Только за одну ночь выпало более 160 мм осадков, то есть практически месячная норма.

Сообщается, что в результате удара стихии погибли как минимум 2 человека. Среди жертв непогоды - девятилетняя девочка. Она упала в водосточный канал, после чего ее тело нашли в четырех километрах от места происшествия. Также известно о 65-летней погибшей женщине: на ее поиски под завалами ушло около 9 часов.

Ливни также серьезно повредили инфраструктуру: затоплены жилые дома, школы и религиозные сооружения. Затруднено движение из-за упавших деревьев.