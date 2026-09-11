Мощные штормы обрушились на Италию

На Италию обрушилась серия штормов, сопровождающаяся резким похолоданием.

Бури наблюдались от Тосканы и Лигурии до Кампании. Особенно масштабным буйство стихии оказалось в Тоскане - за 12 часов зарегистрировано 63 тыс. разрядов молнии. Сильный ветер вырывал с корнем деревья. Улицы и многие городские кварталы затоплены.

На Виареджо обрушился торнадо, который принес с собой крупный град, и 30-градусная жара сменилась 10-градусными холодами. Власти оценивают масштаб ущерба.