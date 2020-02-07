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Мощная буря продолжает двигаться по США

Проливной дождь с сильным ветром вызвал наводнения в Южной Каролине. Погиб водитель, на машину которого упало дерево. Также на юго-восток страны обрушился торнадо. В Алабаме стихия разрушила несколько мобильных домов и унесла одну жизнь. В аэропортах были отложены рейсы.

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