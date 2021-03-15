Мощная песчаная буря обрушилась на Пекин, северные регионы Китая и Монголию

Концентрация твердых частиц в воздухе превышает нормы в 160 раз. В Пекине отменили около 400 авиарейсов. Как отмечают синоптики, такого размаха стихии здесь не наблюдали более 10 лет. Власти отменили все мероприятия на открытом воздухе и рекомендовали горожанам не выходить на улицу. В Монголии жертвами песчаной бури стали 6 человек, более 80 числятся пропавшими без вести.