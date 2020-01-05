Мощная снежная буря приближается к Канаде

На юго-восток Канады надвигается мощная снежная буря. В ближайшие часы осадки накроют провинции Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор. Ожидается до 40 сантиметров снега (это около четверти месячной нормы). Непогода будет сопровождаться штормовым ветром.