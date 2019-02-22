Мощнейший снегопад обрушился на Лас-Вегас

Мощнейший за последние 82 года снегопад обрушился на Лас-Вегас. На дорогах десятки ДТП, в городе перебои с электричеством. Толщина снежного покрова местами достигает двух с половиной сантиметров. Снежная буря сейчас бушует почти в половине штатов. Накануне в США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов.