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Мощнейший снегопад обрушился на Лас-Вегас
Мощнейший за последние 82 года снегопад обрушился на Лас-Вегас. На дорогах десятки ДТП, в городе перебои с электричеством. Толщина снежного покрова местами достигает двух с половиной сантиметров. Снежная буря сейчас бушует почти в половине штатов. Накануне в США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов.
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