Мощное наводнение в столице Индонезии: погиб 21 человек

Наводнение в индонезийской столице. Погиб 21 человек. Из-за стихии свыше 30 тысяч жителей были эвакуированы. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении. Закрыты некоторые железнодорожные пути. Многие авиарейсы перевели в главную воздушную гавань Джакарты. В девяноста районах с кануна Нового года не прекращаются сильные дожди. Многие реки вышли из берегов. На окраине Джакарты стихия привела к оползням.