Мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня утром в Хорватии

Эпицентр подземных толчков находился в 7 километрах к северу от Загреба. За ним последовал афтершок магнитудой 5. Многие люди в панике вышли на улицы, опасаясь обрушения зданий. По сообщениям очевидцев, столице Хорватии нанесен немалый ущерб. В домах трещины, некоторые здания буквально рассыпались, кусками фасадов побиты припаркованные автомобили. Сообщается о гибели ребенка. Его нашли под завалами обрушившегося дома. В некоторых районах отключилось электричество, прервано водоснабжение. Пострадала местная ратуша, у нее частично обрушился шпиль. Подземные толчки ощутили жители Боснии и Герцеговины, Венгрии, Словении и Австрии.