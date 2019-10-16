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Мощное землетрясение магнитудой 6 и 4 произошло на Филиппинах

К счастью, пострадавших нет. Подземные толчки сотрясали здания - видео удалось снять на камеру очевидцам. Местные жители вынуждены были покидать дома и офисы. Экстренно эвакуировали посетителей торговых центров и нескольких больниц. Частично разрушены здания и дороги.

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