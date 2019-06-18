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Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Японском море

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата. Данных о разрушениях и погибших пока не поступало, но объявлена угроза цунами.

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