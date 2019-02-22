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Мощное землетрясение на границе Перу и Эквадора

Мощное землетрясение произошло на границе Перу и Эквадора. Магнитуда подземных толчков составила 7,5. Очаг стихии залегал на глубине 140 километров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

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