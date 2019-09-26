Мощное землетрясение на востоке Индонезии

Магнитуда подземных толчков составила 6,5. Один человек погиб, несколько местных жителей пострадали. Сильнее всего толчки ощутило население города Амбон, где проживает не менее трехсот тысяч человек. Там частично обрушились здания, также землетрясение спровоцировало пожары. Угрозы цунами, по словам специалистов, нет.





