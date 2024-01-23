Мощное землетрясение произошло в средней Азии

Средняя Азия приходит в себя после мощного землетрясения. Подземные толчки накануне вечером магнитудой 7,1 зафиксировали в восточной части Китая.

Два человека получили тяжелые ранения, еще четверо легкие травмы. Полностью разрушены почти полсотни домов, до 80 зданий повреждены. Были перебои с электро- и водоснабжением, отоплением. За основным землетрясением последовали афтершоки.



Подземные толчки ощутили также в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Жители вынуждены были спешно покинуть дома, на стенах некоторых зданий появились трещины.