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Мощное землетрясение произошло в средней Азии

Средняя Азия приходит в себя после мощного землетрясения. Подземные толчки накануне вечером магнитудой 7,1 зафиксировали в восточной части Китая.

Два человека получили тяжелые ранения, еще четверо легкие травмы. Полностью разрушены почти полсотни домов, до 80 зданий повреждены. Были перебои с электро- и водоснабжением, отоплением. За основным землетрясением последовали афтершоки.

Подземные толчки ощутили также в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Жители вынуждены были спешно покинуть дома, на стенах некоторых зданий появились трещины.

В Алматы за медпомощью обратились 44 человека, среди них 10 детей. Люди провели ночь в школах, образовались пробки и очереди на заправках. В средних учебных заведениях города отменили занятия.

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