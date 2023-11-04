Мощное землетрясение сотрясло Непал

Мощное землетрясение в Непале. По данным агентства Reuters, погибли не менее 128 человек, еще более 140 пострадали. Спасатели продолжают осматривать горные деревни. Разбор завалов не прекращается. Ожидается дальнейший рост числа жертв, так как во многих местах связь была потеряна.