3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мощное землетрясение сотрясло Непал
Мощное землетрясение в Непале. По данным агентства Reuters, погибли не менее 128 человек, еще более 140 пострадали. Спасатели продолжают осматривать горные деревни. Разбор завалов не прекращается. Ожидается дальнейший рост числа жертв, так как во многих местах связь была потеряна.
Президент Беларуси направил соболезнование
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Непала, родным и близким погибших, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе