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Мощное землетрясение в Индонезии разрушило десятки зданий
В Индонезии мощное землетрясение магнитудой 6,2 разрушило больницу. По данным спасательной службы города Мамуджу, под завалами находятся люди: как пациенты, так и персонал. Как минимум 600 пострадали, 7 погибли. Подземные толчки вынудили эвакуироваться в общей сложности 1 000 человек. Помимо больницы разрушено еще 60 зданий, в том числе офис губернатора и здание отеля.
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