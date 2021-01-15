Мощное землетрясение в Индонезии разрушило десятки зданий

В Индонезии мощное землетрясение магнитудой 6,2 разрушило больницу. По данным спасательной службы города Мамуджу, под завалами находятся люди: как пациенты, так и персонал. Как минимум 600 пострадали, 7 погибли. Подземные толчки вынудили эвакуироваться в общей сложности 1 000 человек. Помимо больницы разрушено еще 60 зданий, в том числе офис губернатора и здание отеля.