Мощное землетрясение в Иране. Толчки ощутили соседние страны

Разрушительное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Погибли 5 человек. Более ста пострадали. Подземные толчки были настолько мощными, что их ощутили даже в соседней Армении и приграничных районах Азербайджана. Всего в регионе, где было зафиксировано землетрясение, проживают 20 миллионов человек. Среди жителей сейчас паника. В район бедствия направлены 8 спасательных команд.