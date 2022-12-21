Мощное землетрясение в Калифорнии: тысячи домов без электричества, есть жертвы

Мощное землетрясение в Северной Калифорнии, известно о серьезных разрушениях. По меньшей мере 2 человека погибли, 70 тысяч домов остались без электричества. По данным сейсмологов, сила землетрясения составила 6,4 балла. Эпицентр располагался примерно в 200 км от Сан-Франциско. Мегаполис от буйства стихии пострадал незначительно, основной удар пришелся на сельскую местность.