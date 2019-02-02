Мощное землетрясение в Мексике на границе с Гватемалой. К счастью, обошлось без жертв. Магнитуда подземных толчков составила 6,6. Эпицентр находился в 9 километрах к северо-востоку от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Незначительные толчки были слышны в центре Мехико. Частично разрушено здание парламента Сальвадора. Эвакуация была проведена также в президентском дворце.

