Мощное землетрясение в Турции

Сильное землетрясение в Турции, известно о 46 пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии. Сведений о жертвах не поступало, ущерб от удара стихии еще предстоит оценить. Магнитуда подземных толчков составила 5,9, эпицентр находился в окрестностях города Дюздже в северо-западной части страны.



Также толчки ощущались в Стамбуле, Анкаре, Болу и еще нескольких городах. Очаг залегал на глубине почти 7 километров. За основным ударом последовали десятки афтершоков.



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