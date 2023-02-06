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Мощное землетрясение в Турции - в стране объявлен режим ЧП. Обрушения и погибшие есть и в Сирии
Срочная информация из Турции. В республике идет спасательная операция. Объявлено чрезвычайное положение. Растет число жертв разрушительного землетрясения. Оно произошло ночью в центре страны. За толчками магнитудой 7,9 последовалиафтершоки. Погибших по республике уже свыше сотни, 440 пострадавших, многие числятся пропавшими без вести.
Посольство Беларуси в Турции находится в постоянном контакте с компетентными органами, наличие наших граждан среди погибших и пострадавших в результате землетрясения уточняется. Пока обращения от белорусов в связи с произошедшим в посольство не поступали. Стихия разрушила сотни зданий в десяти провинциях. Из-под завалов достают и выживших.
На юге Турции вследствие землетрясения был поврежден газопровод: снято видео мощного взрыва. Есть ли жертвы и пострадавшие в результате этого инцидента - не ясно. Землетрясение уже назвали самым мощным в Турции с 1999 года. Анкара призвала на помощь международное сообщество.
Обрушения есть и в Сирии. Там подземные толчки унесли 111 жизней, травмы получили более 500 человек. Колебания земли также ощущались в Ливане и на Кипре.
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