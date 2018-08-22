Мощное землетрясение в Венесуэле. Жители Каракаса испуганы подземными толчками

Жители Каракаса накануне ощутили подземные толчки. Их почувствовали и в городах Гуаренас, Тачир и Гуатире. Власти штата Сукре сообщили о землятресении магнитудой 6,3. При этом ранее сотрудники Европейско-средиземноморского сейсмологического центра проинформировали о подземных толчках магнитудой 7,3. Очаг залегал на глубине 10 километров. Его эпицентр находился недалеко от населенного пункта Ягуарапаро. Землетрясение сильного материального ущерба не нанесло. К счастью, никто не погиб.