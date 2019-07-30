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Мощные дожди на западе Австрии привели к подтоплениям в Зальцбурге

Ущерб нанесен нескольким районам. Местами выпало больше 100 литров осадков на квадратный метр. Разлились реки. Удар стихии был такой силы, что она сносила тяжелые конструкции и автомобили. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. Урон от паводка еще предстоит подсчитать.

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