Мощные дожди в центральной Европе

Сбои в подаче электроэнергиии, подтопления и пропавшие без вести. Ряд государств Центральной Европы попал в зону действия циклона, который принес проливные дожди с грозами и градом. В швейцарском кантоне Тичино только за одну минувшую ночь выпала июньская норма осадков.



А в Чехии в результате стихии полностью затоплены деревни. Удалось спасти несколько человек, которые не могли выбраться из воды, и тех, кто застрял в затопленных автомобилях. От непогоды погибла 48-летней женщина. Пик разлива местных рек прогнозируют на ближайшие часы.



