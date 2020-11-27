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Мощные грозовые ливни обрушились на Новый Орлеан

Дожди затопили несколько кварталов. Под воду ушли улицы и нижние этажи домов. Ряд жителей оказались в ловушке. Причиной происшествия стали старые канализационные трубы, которые уже много лет никто не чистил от мусора.

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