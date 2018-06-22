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Мощные грозы и шквалистые ветры обрушились на Чехию

Под ударом стихии Центральная Богемия и Северная Моравия. В этих регионах без электричества остались около 17 тысяч домов. Порывы ветра обрывали линии электропередачи и валили деревья. Данных о жертвах нет.

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