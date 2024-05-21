Мощные грозы обрушились на восточную часть Германии. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в земле Рейнланд-Пфальц. На улицах города Кирна - бурные потоки воды, повалены деревья. Ливень также затопил дороги и подвалы в земле Саар - во многих муниципалитетах из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать людей. Сообщается о 10 пострадавших от удара молнии в Дрездэне.