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Мощные лесные пожары не утихают в Калифорнии

Пламя уже вплотную подобралось к Голливуду. Тысячи пожарных в экстремальных условиях борются с огнем у самого Лос-Анджелеса. Сильный ветер значительно усложняет задачу. Власти в зависимости от ситуации будут решать, проводить ли эвакуацию, которая может коснуться почти 200 тысяч местных жителей. Всего в опасной зоне живут около 26 миллионов человек.

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