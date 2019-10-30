Мощные лесные пожары не утихают в Калифорнии

Пламя уже вплотную подобралось к Голливуду. Тысячи пожарных в экстремальных условиях борются с огнем у самого Лос-Анджелеса. Сильный ветер значительно усложняет задачу. Власти в зависимости от ситуации будут решать, проводить ли эвакуацию, которая может коснуться почти 200 тысяч местных жителей. Всего в опасной зоне живут около 26 миллионов человек.