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Мощные ливни и грозы обрушились на американский штат Пенсильвания

Самая сложная ситуация - в Питтсбурге. Здесь дожди спровоцировали наводнения. В считанные часы проезжая часть превратилась в бурые реки. В крупном городе полностью парализовано дорожное движение.

Потоки воды буквально смывают машины с трасс. Многим автомобилистам понадобилась помощь спасателей. Стихия застала врасплох и пешеходов. Многим пришлось забраться на крыши зданий. А в одном из ресторанов посетители дожидались экстренных служб, стоя прямо на столиках. Информации о жертвах нет.  

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