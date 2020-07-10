Мощные ливни обошлись сельскому хозяйству Японии в 109 миллионов долларов

Власти Японии подсчитали размер убытка от мощных ливней, которые с понедельника затронули несколько районов. Сельскому хозяйству для восстановления требуется как минимум 109 миллионов долларов. Наибольший урон нанесен лесным угодьям - потери составили 72 миллиона долларов. Затоплено более 1 200 гектаров. За последние пять дней в Японии погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести.

