ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мощные ливни обрушились на Боснию и Герцеговину

Больше всего проблем наводнения принесли жителям населенных пунктов в районах Кладань, Сребреник и Тузла. Затоплено более полусотни жилых домов, почтовое отделение, региональные дороги и автомобили. Движение на некоторых трассах временно приостановлено. Существует угроза оползней.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все