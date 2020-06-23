Мощные ливни обрушились на Боснию и Герцеговину

Больше всего проблем наводнения принесли жителям населенных пунктов в районах Кладань, Сребреник и Тузла. Затоплено более полусотни жилых домов, почтовое отделение, региональные дороги и автомобили. Движение на некоторых трассах временно приостановлено. Существует угроза оползней.



