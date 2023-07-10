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Мощные ливни обрушились на Индию: затоплены улицы, уничтожены мосты, отсутствует электричество

Мощные ливни обрушились на северные регионы Индии. В столице Дели смыло несколько домов, затоплены улицы. Однако подлинным бедствием дожди стали для штата Химчал-Прадеш: подтоплены сотни населенных пунктов, включая крупные города. Потоки воды уничтожили десятки мостов, в регионе отсутствует электричество. Власти сообщают - реки, вышедшие из берегов, уничтожили ряд храмов, включая памятники культуры общенационального значения. Спасательные и восстановительные работы начать не получается: ливни и наводнения продолжаются и уничтожают все новые объекты инфраструктуры.

Фото: pixabay.com

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