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Мощные ливни обрушились на Испанию

Рекордные ливни и грозы обрушились на Испанию. На большей части страны введен повышенный уровень опасности. Затоплены улицы и дома. Бурлящие потоки воды вымывают мебель и угоняют автомобили.

Обильные осадки затопили ряд населенных пунктов. Особенно сложная ситуация в Таррагоне и Кастельоне. Тысячи людей остались без света. Закрыты туннели и подземные переходы. Свою работу приостановили несколько линий метро. Города тонут в грязной сточной воде. Пригородные маршрутки и поезда ходят с большими интервалами.


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