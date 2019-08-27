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Мощные ливни с градом вызвали наводнение в Мадриде

Потоки воды сносили автомобили, мотоциклы и тяжелые контейнеры. Подтоплен метрополитен. Его на время закрыли. Для борьбы со стихией были мобилизованы все экстренные службы.

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