Мощные ливни в Китае стали причиной гибели 12 человек

Еще 10 числятся пропавшими без вести. Осадки в провинции Сычуань вызвали масштабные наводнения, нанесен ущерб транспортной инфраструктуре, ряду зданий и сельхозугодиям. На месте работают спасатели. Эвакуировано почти 8 тысяч человек. Всего, по оценкам специалистов, в зоне риска находятся почти 10 тысяч жителей.