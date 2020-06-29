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Мощные ливни в Китае стали причиной гибели 12 человек

Еще 10 числятся пропавшими без вести. Осадки в провинции Сычуань вызвали масштабные наводнения, нанесен ущерб транспортной инфраструктуре, ряду зданий и сельхозугодиям. На месте работают спасатели. Эвакуировано почти 8 тысяч человек. Всего, по оценкам специалистов, в зоне риска находятся почти 10 тысяч жителей.

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