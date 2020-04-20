Мощные пожары охватили Россию

За одни только сутки спасатели потушили пламя на площади около 42 тысяч гектаров. Самая тяжелая ситуация в Забайкалье. Там огонь бушует более чем на 6,5 тысячи гектаров. К спасательным работам привлекли военную авиацию. В целом особый противопожарный режим действует в 45 российских регионах.