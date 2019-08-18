Мощные природные пожары полыхают на Канарском острове Гран-Канария

Огонь охватил площадь в 500 гектаров. Наиболее сложная ситуация складывается на севере острова. Там пламя вплотную подобралось к населенным пунктам. 2 000 жителей городка Техеда эвакуированы. Возгорания тушат семь вертолетов. На Гран-Канарию направлены пожарные из соседнего Тенерифе. Операция осложняется сильной жарой и ветрами.