Мощные проливные дожди обрушились на восток Испании

Под ударом стихии - провинции Кастельон, Аликанте и Валенсия. В последней аномальные осадки привели к наводнению. Затоплены улицы, размыты трассы, повреждены десятки автомобилей. Данных о жертвах пока нет.



Метеорологи предупреждают, буйство стихии сопровождается шквалистым ветром, градом и местами торнадо.