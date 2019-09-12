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Мощные проливные дожди обрушились на восток Испании

Под ударом стихии - провинции Кастельон, Аликанте и Валенсия. В последней аномальные осадки привели к наводнению. Затоплены улицы, размыты трассы, повреждены десятки автомобилей. Данных о жертвах пока нет.

Метеорологи предупреждают, буйство стихии сопровождается шквалистым ветром, градом и местами торнадо.

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