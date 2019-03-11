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Мощные штормовые ветры атакуют Западную Европу

Циклон "Эберхард" движется по Германии от бельгийской границы на восток. Скорость порывов местами достигает 120 километров в час. Они сносят все на своем пути - переворачивают машины и с корнями вырывают деревья. Уже известно об одном погибшем. В стране местами нарушено железнодорожное сообщение.

Похожая ситуация и во Франции. Там двоих человек экстренно госпитализировали после того, как на их машину от сильного ветра упало 15-метровое дерево.

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