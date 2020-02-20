Мощные снегопады на севере Норвегии

Где-то зима почти совсем без снега, а вот север Норвегии продолжает страдать от сильных снегопадов. Высота снежного покрова в среднем метр, а в некоторых районах даже превышает два. Местным жителям приходится нелегко: они жалуются, что снег заметает окна, входные двери и даже крыши домов. Расчищать завалы приходится своими силами. По словам метеорологов, таких сильных снегопадов Норвегия не видела с 2005 года.