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Мощные снегопады на севере Норвегии
Где-то зима почти совсем без снега, а вот север Норвегии продолжает страдать от сильных снегопадов. Высота снежного покрова в среднем метр, а в некоторых районах даже превышает два. Местным жителям приходится нелегко: они жалуются, что снег заметает окна, входные двери и даже крыши домов. Расчищать завалы приходится своими силами. По словам метеорологов, таких сильных снегопадов Норвегия не видела с 2005 года.
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