Мощные снегопады обрушились на горные районы Афганистана

Осадки спровоцировали сход лавин в провинции Дайкунди. Стихия унесла жизни по меньшей мере 21 человека, еще 7 пропали без вести. Разрушены 50 домов. В регионе из-за лавинной опасности закрыто большинство автотрасс. В Афганистане продолжаются поисково-спасательные работы.



