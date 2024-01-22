ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мощные снегопады обрушились на юго-восток Турции

Мощные снегопады обрушились на юго-восток Турции. Местные СМИ называют их сильнейшими в этом веке!

Эпицентр разгула стихии в провинции Хаккяри. Здесь глубина снежного покрова местами достигает пяти метров.

А в Анталии выпал град. Местные жители делятся кадрами в соцсетях.


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все