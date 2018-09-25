Мощный лесной пожар в итальянской Тоскане: эвакуированы сотни жителей

Пламенем охвачены склоны горы Серра. Нескольким людям потребовалась помощь врачей из-за проблем с дыханием. Спасатели рассматривают версию поджога или неосторожного обращения с огнем. Пользователи Сети сравнивают обстановку в Тоскане с Мордором из фантастической саги «Властелин колец».