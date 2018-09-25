ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мощный лесной пожар в итальянской Тоскане: эвакуированы сотни жителей

Пламенем охвачены склоны горы Серра. Нескольким людям потребовалась помощь врачей из-за проблем с дыханием. Спасатели рассматривают версию поджога или неосторожного обращения с огнем. Пользователи Сети сравнивают обстановку в Тоскане с Мордором из фантастической саги «Властелин колец».

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все