Мощный паводок на юге Италии

Жертвами внезапного наводнения в национальном парке "Поллино" стали туристы. После ливней река превратилась в бурный поток и затопила ущелье, где находились путешественники. 10 человек погибли, 12 пострадали, в том числе маленькая девочка. Их госпитализировали. Еще троих ищут с помощью вертолета. Они могли спастись, забравшись на скалы.