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Мощный пожар на одном из рынков Бангладеш - 3 человека погибли

Огонь тушили всю ночь, разрушены десятки торговых павильонов. Рядом располагается лагерь для беженцев из Мьянмы. Огонь чудом не перекинулся на палатки. Иначе жертв могло быть больше. Причины пожара выясняются.

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