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Мощный пожар в одном из родильных домов Алжира

Трагедия произошла минувшей ночью в городе Эль-Уэд. В результате ЧП погибли восемь малышей: сгорели в огне или отравились угарным газом.

Экстренным службам удалось спасти 11 младенцев, 107 женщин и 28 сотрудников больницы. Причина пожара выясняется.

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