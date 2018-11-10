Мощный пожар в питерском торговом центре локализован

Спасатели эвакуировали сотню человек, в основном это сотрудники. По некоторым данным, есть двое пострадавших, одному потребовалась госпитализация. В тушении принимают участие 200 пожарных и 50 единиц техники, но здание не удалось спасти от значительного урона. В торговом центре рухнула кровля. Сохраняется угроза обрушения конструкции. Борьба с огнем ведется на территории почти в 5 тысяч квадратных метров. Официальная причина возгорания пока не известна. По словам очевидцев, пожар мог начаться в пекарне. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание. Сообщается, что гипермаркет был застрахован, все системы пожарной безопасности сработали штатно.