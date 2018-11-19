Мощный шторм обрушился на испанский остров Тенерифе

Высота волн достигала третьего этажа зданий. Потоки воды, по словам очевидцев, выбивали стекла прибрежных отелей и сносили балконы. Жителей из опасной зоны экстренно эвакуировали. Никто не пострадал. Сейчас погода на острове улучшилась.