ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мощный шторм обрушился на испанский остров Тенерифе

Высота волн достигала третьего этажа зданий. Потоки воды, по словам очевидцев, выбивали стекла прибрежных отелей и сносили балконы. Жителей из опасной зоны экстренно эвакуировали. Никто не пострадал. Сейчас погода на острове улучшилась. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все