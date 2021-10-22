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Мощный шторм обрушился на Санкт-Петербург
Мощный шторм обрушился на Санкт-Петербург! Из-за угрозы наводнения в городе закрыли защитную дамбу. Уровень воды в дельте реки Невы может подняться до критических значений. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено. Причина наводнения - атлантический циклон. Ожидается усиление порывов ветра до 25 метров в секунду.
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