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Мощный шторм обрушился на Сочи

Сочи оказались во власти непогоды. На город обрушился мощный шторм с порывистым ветром. По информации местных СМИ, ураган повалил десятки деревьев и срывал крыши с домов. Сообщается об одном погибшем.

Ветер в четырех крупных районах Сочи повредил воздушные линии электропередачи, свыше 10 тысяч человек остаются без электроснабжения.

На горные районы обрушился мощный снегопад, пришлось закрыть лыжные трассы. Нарушено и авиасообщение.

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