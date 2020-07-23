Мощный шторм обрушился на Вашингтон

Сильный шторм обрушился на американскую столицу - Вашингтон. Мощный ветер серьезно повредил линии электропередач - в результате примерно 50 тысяч человек несколько часов оставались без электричества. Сильные ливни кое-где привели к подтоплениям, ветром буквально выкорчевывало деревья.